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Общество

Семь проектов ТОС Пскова победили в региональном конкурсе

Семь территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Пскова стали победителями регионального конкурса проектов. Всего в этом году они получат субсидии на общую сумму 2,6 млн рублей. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

13 проектов ТОС Пскова победили в региональном конкурсе. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

– ТОС «VIP-персоны» получит 494 317 рублей на покрытие воркаут-площадки.

– ТОС «Тиконд Ретро» выиграло 494 864 рубля на покрытие спортивной площадки.

– ТОС «Улица Калинина дом 11» выиграло 391 000 рублей на ограждение газона.

– ТОС «Рокоссовского 40» получит 396 876 рублей на скамейки, урны и ограждение клумбы.

– ТОС «Улица Ленина дом № 1» выиграло 64 252 рубля на освещение и видеонаблюдение.

– ТОС «Микрорайон № 54 города Пскова» получит 400 000 рублей на реконструкцию сетей водоснабжения.

– ТОС «Октябрьский, 30» получит 400 000 рублей на проект «Занимаемся ремонтом в доме».

«Поздравляю победителей и желаю успешной реализации проектов! А также приглашаю всех, кто не успел подать заявку на областной конкурс или участвовал, но не победил, принять участие в городском конкурсе проектов ТОС. В этом году его премиальный фонд составляет 10 млн рублей», – отметил Борис Елкин.

Заявки принимаются в управлении городского хозяйства до 19 апреля включительно. Телефон для справок – 29-15-03.

Напомним, что всего в региональном конкурсе ТОС победило 346 проектов.

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