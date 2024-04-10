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Дракой завершился футбольный матч под Псковом 

Дракой завершился матч любительской футбольной лиги Пскова в 1/8 финала Кубка открытия сезона между командами «Дина» и «Реал», который прошёл 7 апреля в спорткомплексе «Писковичи». Об этом сообщается в группе соревнований.

Дракой завершился один из матчей любительской футбольной лиги в Пскове. Фото: ПАИ

Игрок команды «Дина» во время матча ударил в лицо футболиста команды соперника. Судьи остановили игру, а контрольно-дисциплинарный комитет лиги отстранил «Дину» от участия в Кубке открытия. Также было решено назначить команде условную дисквалификацию сроком на один сезон во всех турнирах под эгидой лиги.

«В случае если игроки команды или её представители в течение срока действия условной дисквалификации будут уличены в проявлении агрессии к участникам соревнований и официальным лицам матча или же призывах к насилию, команда будет отстранена от участия во всех соревнованиях лиги», – говорится в сообщении лиги.

Агрессора дисквалифицировали на один год от участия во всех соревнованиях лиги, а также ещё на год условно.

Организаторы отмечают, что регламент лиги будет изменён в сторону ужесточения дисциплины на матчах.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие 16 команд.

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