Капремонт в Новоржевской детской школе искусств завершат до 15 августа

15:42, 10 апреля 2024, ПАИ

Капитальный ремонт крыши и системы отопления проведут в Новоржевской детской школе искусств имени Б. С. Трояновского. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Всего на капремонт школы выделено порядка 4,4 млн рублей. Кроме того, в результате закупочных процедур удалось сэкономить более 600 тысяч рублей. Благодаря этой экономии также будет заменена входная группа и сделан косметический ремонт внутренних помещений.

Подрядчика на выполнение работ уже определили по итогам аукциона. Все виды работ он должен завершить до 15 августа текущего года.

Отметим, что капремонт школы проводится в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России.