Капремонт в Новоржевской детской школе искусств завершат до 15 августа
Капитальный ремонт крыши и системы отопления проведут в Новоржевской детской школе искусств имени Б. С. Трояновского. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Всего на капремонт школы выделено порядка 4,4 млн рублей. Кроме того, в результате закупочных процедур удалось сэкономить более 600 тысяч рублей. Благодаря этой экономии также будет заменена входная группа и сделан косметический ремонт внутренних помещений.
Подрядчика на выполнение работ уже определили по итогам аукциона. Все виды работ он должен завершить до 15 августа текущего года.
Отметим, что капремонт школы проводится в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России.
Как получить целевое направление на востребованную профессию, обсудят в медиацентре ПАИ