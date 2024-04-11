В какие сроки лучше заключить договор на целевое обучение, объяснили эксперты

09:30, 11 апреля 2024, ПАИ

Чтобы заключить целевой договор на обучение, необходимо прийти на предприятие и с этим договором уже идти в учреждения профобразования, объяснил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев во время круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного поступлению в ссузы, в том числе на профессии, востребованные в ОПК.

Для абитуриентов необходимо заключить договор до 1 сентября. Однако директор Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Николай Соловьев добавил, что лучше всего заключить целевой договор абитуриенту до 15 августа.

«Конкурс серьезный, от двух до шести человек на место. Тянуть нельзя», – подчеркнул Сергей Николаев и добавил, что конкурс проходит на оригиналы документов. Если считать копии документов, которые приходят, то там будет уже другой конкурс.

В свою очередь, и. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов дополнил, что если сейчас кто-то не заключил договор на целевое обучение, то есть шанс это сделать, обучаясь на первом-втором курсе.

«Здесь главное – подобрать ту профессию, ту специальность и то предприятие, где тебе будет удобно, вольготно и где ты хочешь дальше работать», – объяснил он.

Те, кто уже учится, может заключить договор до конца своего обучения в любое время, добавил Александр Седунов. «Выпускник колледжа может хоть сегодня пойти и подписать этот договор», – сказал Сергей Николаев.

Эксперты подчеркнули, что вся нужная информация есть на сайтах учебных заведений. Также есть информация о всех контрольных цифрах по приему на бюджетные места и времени начала подачи документов, а также другой информации.

«Если что-то непонятно на самом сайте, есть всегда телефон, куда можно позвонить, рассказать, а помимо этого, прийти», – заключил Александр Седунов.