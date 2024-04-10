Хозяина упавшего в Великих Луках квадрокоптера ищут сотрудники ФСБ

17:18, 10 апреля 2024, ПАИ

Хозяина упавшего в Великих Луках квадрокоптера разыскивает УФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

10 апреля в 9:30 в дежурную часть ОМВД России по Великим Лукам поступило сообщение об обнаружении напротив дома № 6/1 на улице Некрасова квадрокоптера.

Прибывший на место наряд полиции оцепил территорию и оградил доступ посторонних лиц к устройству. Специалисты выяснили, что угрозы коптер не представляет. Сотрудники правоохранительных органов изъяли БПЛА и теперь ищут его владельца, чтобы узнать, как коптер оказался рядом с жилым домом.

Напомним, что указом губернатора Псковской области от 3 мая 2023 года использование на территории региона беспилотных гражданских воздушных судов запрещено. Нарушение запрета влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.