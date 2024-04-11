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Общество

В Острове ищут место для музея Василия Меркурьева

Возможность открытия музейного пространства в память известного актёра театра и кино, народного артиста СССР Василия Меркурьева в Острове прокомментировал глава муниципалитета Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Дмитрий Быстров прокомментировал открытие музейного пространства в честь Василия Меркурьева. Фото: ПАИ

«У нас сейчас есть экспозиция, которая находится в Спасо-Казанском Симанском монастыре. Там есть различные вещи, которые связаны с артистом и которые в том числе находились в доме, где он жил. Кроме того, у нас как раз в городе названа улица в честь актёра. И с учетом того, что Василий Меркурьев достаточно значимая фигура не только для города, района, но и для всей страны, думаю, что туристам было бы интересно познакомиться с экспозицией и с актёром чуть ближе», – отметил Дмитрий Быстров.

По его словам, вопрос появления выставки находится на организационном этапе. «Сейчас мы рассматриваем места. Хотелось бы выбрать такое, чтобы оно было в центре и с отдельным входом. Тем более у нас есть специалисты, которые готовы проводить экскурсии об актёре. А мы, может, сможем эту экспозицию потихоньку расширять», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

Отметим, что Василий Меркурьев – советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР. Он является почётным гражданином Острова. Многим он известен как исполнитель ролей в фильмах «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья» и «Летят журавли».

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