В Пскове продолжается приём заявок на городской конкурс проектов ТОС

19:53, 10 апреля 2024, ПАИ

В Пскове приём заявок на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений осуществляется до 19 апреля включительно. Как правильно подать заявку, рассказала и. о. начальника УГХ Администрации города Пскова Дарья Дмитриева в эфире программы «Место встречи» на радио «7 небо».

«В настоящий момент проходит конкурс городской. До 19 апреля включительно осуществляется приём заявок. Заявки можно приносить в Управление городского хозяйства по адресу Яна Фабрициуса, дом 6. Форма заявки размещена на сайте администрации Пскова во вкладке «ТОС». Все доступно и понятно. Собрав небольшой пакет документов, вы можете претендовать на участие в данном конкурсе. В заявке отображается заявка с информацией о своём проекте: что вы запланировали сделать. Это может быть, например, детская площадка, воркаут-площадка, освещение, видеонаблюдение, установка скамеек, ограждение газонов. Все то, что хотелось бы реализовать в том месте, где вы проживаете. Или рядом - в границах вашего территориального общественного самоуправления», – подчеркнула она.

Призовой фонд конкурса проектов ТОС в этом году увеличился до 10 миллионов рублей. Победа в нем обеспечит финансирование для проведения благоустройства. Каждый ТОС сможет получить до одного миллиона рублей на свои проекты