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Культура

Чего ждать зрителям от фестиваля «Открытое искусство» в Пскове, рассказал организатор

Чего ждать зрителям от концерта лауреатов международного образовательного фестиваля «Открытое искусство», который пройдёт в Пскове 13 апреля, рассказал заслуженный артист России, художественный руководитель фестиваля «Открытое искусство» Игорь Колб в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Чего ждать зрителям от фестиваля «Открытое искусство» в Пскове, рассказал организатор. Фото: организаторы

«Гала-концерте пройдёт в Псковской филармонии – в прекрасном месте с шикарным интерьером и потрясающе удобной сценой, когда ты можешь одновременно показывать направления и инструментальные, и вокальные, и хореографические. Это прекрасная синтезированная возможность показать и использовать таланты как лауреатов, так и членов жюри. Каждый год я использую возможность выйти на сцену с детьми. Мы делаем совместные номера. Порой они неподготовленные, скорее, импровизационные номера. Приедут не все члены жюри, но практически все лауреаты. Праздник искусства в Пскове обеспечен», – сказал Игорь Колб.

Он также отметил, что концерт будет состоять из двух отделений – ориентировочно двух часов «беспрерывного красивого действа». Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Новгородской области.

Вход на концерт будет осуществляться по пригласительным билетам. Билеты можно получить в кассе БКЗ с 11:00 10 апреля. Количество пригласительных ограничено: в одни руки не более четырёх штук.

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