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Общество

Шеф-повар Константин Ивлев подарил псковским фермерам свою книгу

Известный шеф-повар, ведущий телеканала «Пятница» Константин Ивлев подарил основателям улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») из Невельского района Алексею Корочкину и Наталье Деревянных свою авторскую книгу. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом ПАИ.

Шеф-повар Константин Ивлев подарил псковским фермерам свою книгу с автографом. Фото здесь и далее предоставлены Алексеем Корочкиным и Натальей Деревянных

Владельцы улиточной фермы рассказали, что встреча со звездным шефом Константином Ивлевым произошла на семинаре для профессиональных рестораторов «Прибыльная кухня» в Москве от известного ресторанного критика Олега Назарова и бренд-шефа «Торро Гриль» и Boston Seafood & Bar Кирилла Мартыненко.

«Мы уже несколько лет участвуем там как партнеры, презентуем свою продукцию и, конечно же, сами обучаемся, узнаем что-то новое, заключаем новые контракты», – рассказал Алексей Корочкин.

Алексей Корочкин и Наталья Деревянных с организаторами семинара ресторанным критиком Олегом Назаровым и шефом-поваром Кириллом Мартыненко

Он отметил, что каждый раз к участию в семинаре приглашают одного из звездных шефов. «В этом году специальным гостем был Константин Ивлев. Он отвечал на вопросы и делился опытом. Потом он подошел к нам попробовать наши улитки и был приятно удивлен и восхищен их вкусом», – добавил владелец улиточной фермы.

Наталья Деревянных также добавила, что после дегустации Константин Ивлев подарил им книгу авторских рецептов с автографом.

Известный шеф-повар Константин Ивлев подарил псковичам свою книгу с автографом

Ранее сообщалось, что известный шеф-повар Константин Ивлев продегустировал улиток из Псковской области.

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