Шеф-повар Константин Ивлев подарил псковским фермерам свою книгу

14:15, 11 апреля 2024, ПАИ

Известный шеф-повар, ведущий телеканала «Пятница» Константин Ивлев подарил основателям улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») из Невельского района Алексею Корочкину и Наталье Деревянных свою авторскую книгу. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом ПАИ.

Владельцы улиточной фермы рассказали, что встреча со звездным шефом Константином Ивлевым произошла на семинаре для профессиональных рестораторов «Прибыльная кухня» в Москве от известного ресторанного критика Олега Назарова и бренд-шефа «Торро Гриль» и Boston Seafood & Bar Кирилла Мартыненко.

«Мы уже несколько лет участвуем там как партнеры, презентуем свою продукцию и, конечно же, сами обучаемся, узнаем что-то новое, заключаем новые контракты», – рассказал Алексей Корочкин.

Он отметил, что каждый раз к участию в семинаре приглашают одного из звездных шефов. «В этом году специальным гостем был Константин Ивлев. Он отвечал на вопросы и делился опытом. Потом он подошел к нам попробовать наши улитки и был приятно удивлен и восхищен их вкусом», – добавил владелец улиточной фермы.

Наталья Деревянных также добавила, что после дегустации Константин Ивлев подарил им книгу авторских рецептов с автографом.

Ранее сообщалось, что известный шеф-повар Константин Ивлев продегустировал улиток из Псковской области.