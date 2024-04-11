Второй асфальтобетонный завод запустили в Псковской области

15:12, 11 апреля 2024, ПАИ

Асфальтобетонный завод, расположенный в Бежаницах, запустили в работу, сообщается в группе ГБУ ПО «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

Первая партия асфальтобетонной смеси уже направлена на устранение ямочности на региональных дорогах. Всего на эти цели отправлено 15 тонн материала в Великолукский и 12 тонн в Новоржевский филиалы.

Всего в Псковской области сейчас запущено два асфальтобетонных завода. Также запущен асфальтобетонный завод «Амманн».

Ранее сообщалось, что в мае в Пскове начнёт работу новый асфальтобетонный завод.