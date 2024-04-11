Директор Великолукской гимназии Софьи Ковалевской поздравила свою ученицу с победой на Всероссийской олимпиаде школьников

14:56, 11 апреля 2024, ПАИ

Директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова от всей школы поздравила ученицу 10 класса Софью Динерштейн с победой в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Такой результат – большой пример трудолюбия, заявила она корреспонденту ПАИ.

«То, что наша ученица выиграла, – большая гордость для гимназии. Мы в прямом эфире следили за трансляцией. И сегодня, конечно, большой день для нас. В нашей школе участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников были на протяжении многих лет, но победителей в современной истории я не помню – это впервые. Хочу обратить внимание на то, что Соня выбрала для себя нелёгкую гуманитарную науку – обществознание, которая включает в себя ряд других наук», – отметила Татьяна Фомченкова.

Разумеется, победой ученицы гордится весь преподавательский состав, подчеркнула она.

«Хочу несколько слов сказать о самой Соне: очень целеустремлённая, очень саморазвивающаяся личность. Сонечка – это ребёнок, который учится у нас с первого класса и приносит очень много побед и результатов. Буквально на этой неделе перед олимпиадой Соня была участницей «Лиги дебатов», и её команда заняла второе место. Именно благодаря её ораторскому искусству, её умению аргументировать ответы этого удалось достичь. Соня – великолепная ученица и при этом обладает сильными лидерскими качествами. Она готова повести за собой. Кроме того, она умеет всегда себя преподнести и показать. И это всегда сопряжено с большим-большим трудолюбием», – подчеркнула Татьяна Фомченкова.

По её словам, подготовка к олимпиаде занимает большое количество времени и требует огромных усилий.

«Мы прекрасно понимаем, что ребёнок готовится со школьными учителями, ребёнок для этого читает огромное количество дополнительной литературы. И в последнее время мы разрабатывали для Сони отдельный учебный план, чтобы у неё была возможность подготовиться к олимпиаде. К ней она готовилась очень долго и очень упорно. В данном случае я считаю, что награда Сони – гордость для всей Псковской области, пример трудолюбия и возможности дальше идти вперёд. Думаю, что у нашей Сони большое будущее!» – заключила директор гимназии.

Напомним, что на площадке ПсковГУ с 5 по 11 апреля проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В нём приняли участие более 300 старшеклассников из 84 регионов и городов федерального значения. Ученица гимназии имени С. В. Ковалевской Софья Динерштейн вошла в число победителей среди учащихся 10-х классов.