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Общество

Калининградский подрядчик начал работы по устройству фонтана в Невеле

Работы по устройству фонтана начались в Невеле, пишет районная газета «Невельский вестник».

Калининградский подрядчик начал работы по устройству фонтана в Невеле. Фото здесь и далее: глава Невельского района Олег Майоров

Фонтан будет расположен в сквере у Детской школы искусств по улице Энгельса. Эта территория была выбрана жителями города в результате рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» весной 2023 года.

По условиям контракта работы должны быть выполнены до 15 июня текущего года.

Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

Напомним, сейчас в Псковской области также проходит голосование за территории для благоустройства в 2025 году. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие до 30 апреля на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.

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