Жители Псковской области теперь могут получить УКЭП в любом отделении МФЦ Псковской области
Жители Псковской области теперь могут получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в любом региональном отделении МФЦ, сообщила директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвящённой изменениям процедуре перепланировке помещений.
«В Псковской области получить усиленную квалифицированную электронную подпись можно бесплатно. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Госключ» и прийти в любой из отделов МФЦ. Раньше у нас была возможность идентифицировать личность гражданина только в Пскове на улице Белинского, дом 7а, а теперь мы провели обучение всех сотрудников, поэтому с 10 апреля получить усиленную квалифицированную электронную подпись и идентифицировать гражданина для её получения можно во всех отделах приёмов заявителей Псковской области», – отметила она.
Подпись действует бессрочно. Она необходима для оказания некоторых услуг, например касающихся недвижимости.
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