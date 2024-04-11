Жители Псковской области теперь могут получить УКЭП в любом отделении МФЦ Псковской области

17:18, 11 апреля 2024, ПАИ

Жители Псковской области теперь могут получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в любом региональном отделении МФЦ, сообщила директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвящённой изменениям процедуре перепланировке помещений.

«В Псковской области получить усиленную квалифицированную электронную подпись можно бесплатно. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Госключ» и прийти в любой из отделов МФЦ. Раньше у нас была возможность идентифицировать личность гражданина только в Пскове на улице Белинского, дом 7а, а теперь мы провели обучение всех сотрудников, поэтому с 10 апреля получить усиленную квалифицированную электронную подпись и идентифицировать гражданина для её получения можно во всех отделах приёмов заявителей Псковской области», – отметила она.

Подпись действует бессрочно. Она необходима для оказания некоторых услуг, например касающихся недвижимости.