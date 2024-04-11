Руководитель Ереванского драмтеатра Карен Нерсисян: Гастроли обогащают спектакль

19:20, 11 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая «Большим гастролям» Ереванского государственного русского драматического театра имени К. С. Станиславского, прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, передаёт корреспондент ПАИ.

Поприветствовал гостей из Армении арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин. «То, что делают «Большие гастроли», – это огромное дело. Очень здорово, что и зарубежные театры имеют возможность к нам приезжать, и мы имеем возможность ездить в какие-то дружественные, сопредельные страны. Здорово, что и внутри страны идёт очень активный, интенсивный процесс гастрольного обмена. Только общаясь, театры могут развиваться и существовать», – подчеркнул он.

Андрей Пронин также отметил, что в рамках проекта «Большие гастроли» псковский драмтеатр представит свои спектакли – «Лягушки», «Морфий», «Пигмалион» – в Ижевске, а в свою очередь Псков посетит театр из Удмуртии.

«Гастроли – это какой-то экзамен. Всё равно мы встречаемся с новым зрителем, другим зрителем, мы проходим определённый стресс. Но это важно, это обогащает спектакль», – отметил художественный руководитель Ереванского драмтеатра Карен Нерсисян.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева пожелала артистам Ереванского драмтеатра собрать аншлаг на показе спектакля. «Мы искренне рады, что сегодня на Псковской земле вы у нас в гостях. На Псковщина проживает порядка 4 тысяч армян. Сегодня и завтра они тоже будут на ваших спектаклях. Мы знаем, какие яркие у вас постановки, мы знаем, какого высокого уровня у вас актёрское мастерство, и нам очень хочется посмотреть. Желаем, чтобы ладони зрителей горели от аплодисментов, чтобы, когда зрители выходили, у всех были улыбки и хорошее настроение», – сказала она.

Напомним, гастроли организует Росконцерт согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

В рамках направления «Зарубежная программа» программы «Большие гастроли» на сцене в Пскове пройдут показы спектаклей «Маленькие трагедии» и «Люди. Звери. Обстоятельства».