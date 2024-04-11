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Опубликован 100-й выпуск научно-популярного издания музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» 

На официальном сайте Пушкинского заповедника размещён новый, 100-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Основу сборника составили материалы научно-практической конференции сотрудников Пушкинского заповедника, которая состоялась в декабре прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

На первой странице обложки новой пушкинианы – репродукция работы псковского художника Анатолия Портнягина «Зимний вечер в Михайловском» (2010) из фондов музея-заповедника. Фото предоставлено музеем

В музее напомнили, что традиционно эта конференция завершает научный год в «Михайловском». Именно здесь подводят отдельные итоги исследовательской работы, которую ведут специалисты учреждения – всегда по темам, избранным с учётом конкретных практических нужд заповедника.

В новое издание, таким образом, вошли статьи и заметки об истории Тригорского – имения, а в настоящее время мемориальной усадьбы соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов. Так, в частности, тригорскую тему развивают публикации об отдельных представителях дворянских родов Зубовых и Вревских и о книге брачных обысков Егорьевской церкви в пригороде Ворониче Опочецкого уезда Псковской губернии 1824–1837 годов.

Особое внимание читателей привлечёт статья кандидата филологических наук, хранителя «Пушкинской деревни» Вячеслава Козмина. Эта статья называется «Гость не много гостит, да много видит». Из фразеологического путеводителя по «Пушкинской деревне». Выделяющаяся и по своим размерам, а главное, по материалу исследования и, как следствие, по стилю и характеру изложения, данная публикация – своего рода анонс книги, над которой сейчас работает музейщик», – предполагают в заповеднике.

В дополнение к этим и другим материалам декабрьской научно-практической конференции в сборник включено ещё несколько работ: две заметки, посвящённые Калининградскому Пушкинскому обществу и его связям с Пушкинским заповедником, и обзор новых, ранее недоступных пушкиногорским историкам и краеведам материалов о Д. М. Байчорове – офицере инженерных войск, руководившем разминированием Михайловского.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина добавили, что бумажная версия книги объёмом 14 печатных листов, или 224 страницы, свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Тираж сборника – 150 экземпляров, распространяемых бесплатно. Однако на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» новую книгу могут свободно читать и скачивать все желающие. Издание доступно по ссылке в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».

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