Пик паводка ожидается сегодня в Оренбуржье

09:51, 12 апреля 2024, ПАИ

Ночью уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума, теперь он составляет 1120 сантиметров, подтоплен ещё 361 дом и 900 приусадебных участков. Пик воды в Урале ожидается сегодня, 12 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Максимальный уровень воды продержится два дня, а затем начнёт снижаться, прогнозируют в Гидрометцентре.

Из-за масштабных паводков в Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба. Всего подтоплено более десяти тысяч жилых домой, 40% из которых не подлежат восстановлению.

Ранее сообщалось, из-за прорыва дамбы и начала наводнения в Орске Оренбургской области эвакуированы люди.