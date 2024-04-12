Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пик паводка ожидается сегодня в Оренбуржье

Ночью уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума, теперь он составляет 1120 сантиметров, подтоплен ещё 361 дом и 900 приусадебных участков. Пик воды в Урале ожидается сегодня, 12 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Максимальный уровень воды продержится два дня, а затем начнёт снижаться, прогнозируют в Гидрометцентре.

Из-за масштабных паводков в Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба. Всего подтоплено более десяти тысяч жилых домой, 40% из которых не подлежат восстановлению.

Ранее сообщалось, из-за прорыва дамбы и начала наводнения в Орске Оренбургской области эвакуированы люди.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2024

Криптокошельки на 2 млн рублей попытался ввезти дальнобойщик из Латвии в Псковскую область
12 апреля 2024

Всероссийский этап ярмарки трудоустройства проходит в Псковской области
12 апреля 2024

Сотрудники Госавтоинспекции Пскова оперативно вывели жильцов из горящей многоэтажки на Октябрьском проспекте
12 апреля 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе
12 апреля 2024

Борис Елкин поздравил коллектив Детской школы искусств Пскова с 50-летием
12 апреля 2024

20 партий российской свинины отправилось в Китай из Псковской области
12 апреля 2024

Нетрезвых авиапассажиров в России могут начать выявлять перед посадкой с помощью алкотестеров
11 апреля 2024

Бежаницкий район могут преобразовать в муниципальный округ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...