Пик паводка ожидается сегодня в Оренбуржье
Ночью уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума, теперь он составляет 1120 сантиметров, подтоплен ещё 361 дом и 900 приусадебных участков. Пик воды в Урале ожидается сегодня, 12 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.
Максимальный уровень воды продержится два дня, а затем начнёт снижаться, прогнозируют в Гидрометцентре.
Из-за масштабных паводков в Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба. Всего подтоплено более десяти тысяч жилых домой, 40% из которых не подлежат восстановлению.
Ранее сообщалось, из-за прорыва дамбы и начала наводнения в Орске Оренбургской области эвакуированы люди.
Криптокошельки на 2 млн рублей попытался ввезти дальнобойщик из Латвии в Псковскую область
Сотрудники Госавтоинспекции Пскова оперативно вывели жильцов из горящей многоэтажки на Октябрьском проспекте
Нетрезвых авиапассажиров в России могут начать выявлять перед посадкой с помощью алкотестеров