Великолучане привели в порядок берег Ловати

12:49, 12 апреля 2024, ПАИ

Волонтёры Великолукской государственной академии физической культуры и спорта привели в порядок берег Ловати, рассказали ПАИ в вузе.

Великолучане очистили от мусора участок от плотины до центрального моста. Они собрали четыре мешка мусора – металлические банки, фантики, пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов.

Ранее сообщалось, что юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы привели в порядок территорию братского захоронения в рамках Всероссийской акции «Дорога к обелиску».