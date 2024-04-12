Великолучане привели в порядок берег Ловати
Волонтёры Великолукской государственной академии физической культуры и спорта привели в порядок берег Ловати, рассказали ПАИ в вузе.
Великолучане очистили от мусора участок от плотины до центрального моста. Они собрали четыре мешка мусора – металлические банки, фантики, пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов.
Ранее сообщалось, что юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы привели в порядок территорию братского захоронения в рамках Всероссийской акции «Дорога к обелиску».
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