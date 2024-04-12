Заезд автобусов № 16 и № 22 на ряд остановок отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной

17:15, 12 апреля 2024, ПАИ

Заезд автобусов № 16 и № 22 на несколько остановок отменят в Пскове на время ремонта улицы Юбилейной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 9:00 15 апреля до окончания ремонта дорожного покрытия на улице Юбилейной автобусы № 16 и № 22 не будут заезжать на остановки «Улица Владимирская», «Крестки», «Крестки-2» и «Восточный проезд».

Напомним, с понедельника, 15 апреля, на пять дней закроется левая сторона дороги по улице Юбилейной.