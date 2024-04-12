В Санкт-Петербурге трамвай «Довлатов» въехал в толпу пешеходов
В Санкт-Петербурге трамвай «Довлатов» въехал в толпу пешеходов у метро «Приморская». Во время обкатки у состава отказали тормоза, сообщает Gazeta.ru.
Столкновение произошло на пересечении улицы Одоевского и улицы Наличной. Очевидцы сообщают, что некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава. Всего травмы получили три человека, среди них 45-летняя женщина в тяжелом состоянии и мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали.
Трамвай был пустым. Состав «Довлатов» в ретростиле разработан специально для Петербурга.
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