В Санкт-Петербурге трамвай «Довлатов» въехал в толпу пешеходов

17:33, 12 апреля 2024, ПАИ

В Санкт-Петербурге трамвай «Довлатов» въехал в толпу пешеходов у метро «Приморская». Во время обкатки у состава отказали тормоза, сообщает Gazeta.ru.

Столкновение произошло на пересечении улицы Одоевского и улицы Наличной. Очевидцы сообщают, что некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава. Всего травмы получили три человека, среди них 45-летняя женщина в тяжелом состоянии и мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали.

Трамвай был пустым. Состав «Довлатов» в ретростиле разработан специально для Петербурга.