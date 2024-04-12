Посвящённый 30-летию Псковского областного Собрания депутатов фильм покажут в эфире «Первого Псковского»

20:29, 12 апреля 2024, ПАИ

Фильм, посвящённый 30-летию Псковского областного Собрания депутатов, покажут в эфире телеканала «Первый Псковский».

Телезрители смогут посмотреть программу 13 апреля, в субботу. Начало в 11:21.

Напомним, торжественное мероприятие ко дню 30-летия Псковского областного Собрания депутатов прошло в Пскове сегодня, 12 апреля. На юбилей высшего органа законодательной власти области собрались депутаты и сотрудники аппарата семи созывов парламента, главы региона трёх десятилетий, сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, представители законодательных органов Северо-Запада, духовенство.