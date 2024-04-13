Под предлогом того, что родственники попали в ДТП, мошенники обманули двух псковских пенсионерок

15:56, 13 апреля 2024, ПАИ

Под предлогом того, что родственники попали в ДТП, мошенники обманули двух пенсионерок 84-х и 88-ти лет из Пскова и Острова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, пенсионеркам звонили неизвестные, которые сообщили, что их родственниц привлекут к уголовной ответственности за ДТП, если они не выплатят определённую сумму. Пенсионерки передали деньги прибывшим к ним по месту жительства курьерам. Общая сумма составила порядка 800 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что родственники пожилых женщин не попадали в аварию. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела.