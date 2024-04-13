Митрополит Арсений возглавит всенощное бдение в храме Пскова

16:24, 13 апреля 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавит всенощное бдение в храме преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) в Пскове 13 апреля. Богослужение начнётся в 18:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Вместе с этим 14 апреля митрополит совершит Божественную Литургию в храме пророка Божия Илии (с Мокрого Луга). Начало литургии в 10:00.

Ранее сообщалось, что крестный ход вокруг Пскова состоится 23 апреля.