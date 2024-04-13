Митрополит Арсений возглавит всенощное бдение в храме Пскова
Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавит всенощное бдение в храме преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) в Пскове 13 апреля. Богослужение начнётся в 18:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Вместе с этим 14 апреля митрополит совершит Божественную Литургию в храме пророка Божия Илии (с Мокрого Луга). Начало литургии в 10:00.
Ранее сообщалось, что крестный ход вокруг Пскова состоится 23 апреля.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 апреля 2024
Михаил Ведерников обсудил вопросы поддержки бойцов СВО с Андреем Турчаком и Алексеем Наумцом