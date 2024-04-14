Осадки ожидаются на Северо-Западе России на предстоящей неделе

21:37, 14 апреля 2024, ПАИ

О том, какой будет погода на Северо-Западе России в течение наступающей недели, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе по вине циклонов время от времени будут идти небольшие осадки. В первые дни днём на севере будет от 0 до +5 градусов, на юге – от +6 до +11 градусов, затем придёт похолодание в среднем на 3-4 градуса», – говорится в сообщении.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, что в Псковской области после 10 апреля температура вернётся к климатической норме.