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Общество

Осадки ожидаются на Северо-Западе России на предстоящей неделе

О том, какой будет погода на Северо-Западе России в течение наступающей недели, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Осадки ожидаются на Северо-Западе России на предстоящей неделе. Фото: ПАИ

«На Северо-Западе по вине циклонов время от времени будут идти небольшие осадки. В первые дни днём на севере будет от 0 до +5 градусов, на юге – от +6 до +11 градусов, затем придёт похолодание в среднем на 3-4 градуса», – говорится в сообщении.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, что в Псковской области после 10 апреля температура вернётся к климатической норме.

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