Печерянки стали вторыми в областной спартакиаде по мини-футболу
Команда из Печорского муниципального округа заняла второе место в соревнованиях по мини-футболу 16-й областной спартакиады учащихся среди девушек. Соревнования прошли в Пскове сегодня, сообщает газета «Печорская правда».
В составе команды девушки из разных школ Печорского муниципального округа. Каждая из них проходит обучение в Печорской ДЮСШ.
Ранее сообщалось, что великолучанин стал бронзовым призёром первенства России по боксу.
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