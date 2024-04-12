Печерянки стали вторыми в областной спартакиаде по мини-футболу

22:32, 14 апреля 2024, ПАИ

Команда из Печорского муниципального округа заняла второе место в соревнованиях по мини-футболу 16-й областной спартакиады учащихся среди девушек. Соревнования прошли в Пскове сегодня, сообщает газета «Печорская правда».

В составе команды девушки из разных школ Печорского муниципального округа. Каждая из них проходит обучение в Печорской ДЮСШ.

Ранее сообщалось, что великолучанин стал бронзовым призёром первенства России по боксу.