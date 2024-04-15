Псковичка стала победителем первенства России по джиу-джитсу

14:09, 15 апреля 2024, ПАИ

Псковичка Варвара Родихина стала победителем первенства России по джиу-джитсу среди спортсменов до 14 лет, которое проходит в Барнауле с 13 по 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov.

Псковичка соревнуется в весовой категории до 57 килограммов.

Также на турнир ездили два псковича Захар Лозовой и Руслан Щучин. Оба борца уступили в поединках за бронзовые награды.

Напомним, что в прошлом году на первеснтве России псковичи смогли завоевать серебряную и бронзовую награды.

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