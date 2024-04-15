Прославленная биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт зарегистрировалась на псковский триатлон

14:25, 15 апреля 2024, ПАИ

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт зарегистрировалась на псковский триатлон, который пройдёт в Пскове 28 июля. Об этом сообщается в пресс-службе соревнований.

Недавно Екатерина Юрлова-Перхт завершила спортивную карьеру. Последним стартом для именитой спортсменки стал масс-старт в рамках Кубка Содружества.

Екатерина Юрлова-Перхт стала победительницей на чемпионате мира по биатлону в индивидуальной гонке в 2015 году, серебряной призёркой чемпионата мира в масс-старте в 2019 году. Также спортсменка трижды побеждала на Кубках мира по биатлону.

Напомним, что на псковский триатлон также зарегистрировались олимпийцы из Белоруссии Динара и Антон Смольские.

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