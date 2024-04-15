Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Прославленная биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт зарегистрировалась на псковский триатлон

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт зарегистрировалась на псковский триатлон, который пройдёт в Пскове 28 июля. Об этом сообщается в пресс-службе соревнований.

Прославленная биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт зарегистрировалась на псковский триатлон. Фото: Союз биатлонистов России

Недавно Екатерина Юрлова-Перхт завершила спортивную карьеру. Последним стартом для именитой спортсменки стал масс-старт в рамках Кубка Содружества.

Екатерина Юрлова-Перхт стала победительницей на чемпионате мира по биатлону в индивидуальной гонке в 2015 году, серебряной призёркой чемпионата мира в масс-старте в 2019 году. Также спортсменка трижды побеждала на Кубках мира по биатлону.

Напомним, что на псковский триатлон также зарегистрировались олимпийцы из Белоруссии Динара и Антон Смольские.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2024

Прославленная биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт зарегистрировалась на псковский триатлон
15 апреля 2024

Пскович Степан Кондратьев стал призёром всероссийских соревнований по боксу
15 апреля 2024

Псковичка стала победителем первенства России по джиу-джитсу
15 апреля 2024

Площадку для подготовки кибатлетов планируют создать в Пскове
15 апреля 2024

Спортивный мастер-класс для ветеранов СВО пройдёт в Пскове
15 апреля 2024

«Луки-Энергия» оказался на предпоследнем месте Второй лиги после двух туров
12 апреля 2024

Великолучанин стал бронзовым призёром первенства России по боксу
12 апреля 2024

Пскович стал бронзовым призёром первенства России по спортивной борьбе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...