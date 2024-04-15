Корги не пропустили через госграницу в Псковской области

17:34, 15 апреля 2024, ПАИ

Корги не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ветеринарный контроль собаки породы вельш-корги пемброк провели сотрудники Россельхознадзора в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», который находится в Печорском муниципальном округе. Животное перевозили из Сербии в Тульскую область.

Во время документарной проверки выяснилось, что в ветеринарном паспорте собаки нет сведений о своевременной вакцинации собаки против аденовирусных инфекций.

Ввоз питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещен. Сотрудники ведомства оформили декларацию о возврате животных.

Ранее трёх кошек из Швеции не пропустили на границе в Псковской области.