Просидевшего на столбе двое суток енота сняли новороссийские спасатели
Енот просидел два дня на столбе в посёлке Мысхако в Новороссийске. Об этом в своём телеграм-канале сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Жители обратились к спасателям с просьбой снять енота.
При спасении хищника была использована спецтехника. Животное оказывало сопротивление, хватаясь лапами за ограждение, но в итоге операция закончилась благополучно. Когда зверя опустили на землю, он высвободился и побежал в сторону леса.
Ранее сообщалось, что в Великих Луках произошёл похожий случай. Пожарные сняли испуганного и сопротивляющегося кота с высоты четвёртого этажа.
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