Просидевшего на столбе двое суток енота сняли новороссийские спасатели

23:43, 15 апреля 2024, ПАИ

Енот просидел два дня на столбе в посёлке Мысхако в Новороссийске. Об этом в своём телеграм-канале сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Жители обратились к спасателям с просьбой снять енота.

При спасении хищника была использована спецтехника. Животное оказывало сопротивление, хватаясь лапами за ограждение, но в итоге операция закончилась благополучно. Когда зверя опустили на землю, он высвободился и побежал в сторону леса.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках произошёл похожий случай. Пожарные сняли испуганного и сопротивляющегося кота с высоты четвёртого этажа.