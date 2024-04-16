Первая национальная премия «Россия – мои горизонты» выберет лучших в Москве

09:30, 16 апреля 2024, ПАИ

Во вторник, 23 апреля, на ВДНХ в павильоне №57 пройдет торжественная церемония награждения финалистов Первой национальной премии в области профориентации «Россия – мои горизонты». Лучшие профориентационные практики участники Экспертного совета выбрали из 3032 заявок конкурсантов, зарегистрированных организатором премии – Фондом Гуманитарных Проектов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фонд Гуманитарных Проектов при поддержке Минпросвещения России при подготовке Первой национальной премии «Россия – мои горизонты» объединил широкий пул экспертов – руководителей крупнейших российских компаний-работодателей, которые из тысяч профориентационных проектов со всей страны отобрали лучшие кейсы.

«Проект «Билет в будущее» за годы работы объединил большое количество экспертов в области профориентации, став своего рода агрегатором этих уникальных знаний. Заявочная кампания премии показала, что в России более 3000 экспертов и специалистов, в которых нуждается не просто команда проекта, а миллионы детей, ищущих себя в будущем», – отметил Иван Есин, руководитель проекта «Билет в будущее».

Для участия в Первой национальной премии в области профориентации тысячи профессионалов со всей страны предоставили свои разработки. Участники поделились лучшими инициативами, проектами и достижениями в области профориентации, разработанными и реализованными для российских школьников. Псковскую область в качестве участника премии представит региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Премия проводится Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. За прошедшие годы проект «Билет в будущее» охватил более 60 000 педагогов, а также почти 12000 партнеров и экспертов, региональных операторов.

Отметим, что псковские школьники также пройдут профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В 2024 году в них примут участие почти 6000 школьников, около 100 учителей из более чем 100 школ Псковской области.