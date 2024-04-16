17 апреля Двор Постникова в Пскове сократит время работы

13:48, 16 апреля 2024, ПАИ

Завтра, 17 апреля, музейный комплекс «Двор Постникова» изменит режим работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В связи с проведением закрытого мероприятия Двор Постникова будет работать для посетителей до 15:00, касса – до 14:30.

Кроме того, с 29 апреля по 6 мая дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют для посещения.