Выставка эскизов и этюдов Николая Рериха откроется в Поганкиных палатах

15:07, 16 апреля 2024, ПАИ

18 апреля в 16:00 в Поганкиных палатах откроется выставка «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставочный проект подготовлен совместно с Международным центром Рерихов и приурочен к 120-летию путешествия Николая и Елены Рерих по древнерусским городам. Летом 1903 года они отправились в двухлетнюю экспедицию по Руси и посетили более 40 русских городов, в том числе Псков, Изборск и Печоры. По результатам этой поездки Рерих создал порядка 90 эскизов и этюдов русской старины, которые и будут представлены на выставке.

Ранее выставка побывала в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Смоленске, Юрьеве-Польском и других городах, через которые проходил маршрут Рерихов.