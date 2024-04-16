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Культура

Вручение дипломов победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023» прошло в Пскове

Вручение дипломов победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023» в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад» состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 16 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Вручение дипломов победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Вручение дипломов победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Вручение дипломов победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Вручение дипломов победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Вручение дипломов победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023» прошло в Пскове
    Фото: ПАИ

В рамках форума традиционно подводятся итоги ежегодного конкурса «Псковская книга» на лучшее издание книг краеведческой тематики о Пскове.

Кроме того, руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева подарила библиотеке издание об участниках СВО. «Для меня сегодня огромная честь присутствовать на мероприятии, где собралось столько талантливых и неравнодушных людей. Одна из форм воспитания, к которой нас приучали с детства, – это чтение. Сегодня фонд библиотеки можно пополнить книгой, которая была создана фондом «Защитники Отечества». Это рассказы ребят о боевых товарищах и солдатских буднях, о родных и близких», – сказала она.

В рамках форума также прошло вручение IV Краеведческой премии имени С. А. Цвылева. Также гости мероприятия смогли посетить книжную выставку-ярмарку издательств России.

Напомним, что Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартовал в Псковской области 15 апреля. На событии уже в 19-й раз собираются представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. В этом году форум посвящён 80-летию образования Псковской области.

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