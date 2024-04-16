Борис Елкин – о самокатах в Финском парке: Количество жалоб зашкаливает

17:23, 16 апреля 2024, ПАИ

С представителями компаний, которые сдают в аренду самокаты в Финском парке Пскова, обсудят вопросы обеспечения безопасности пешеходов. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сейчас будем проводить работу с арендаторами, которые в Финском парке сдают в аренду самокаты. К сожалению, много обращений и жалоб на них. Количество жалоб зашкаливает, так как не соблюдаются ограничения и по скорости, и по месту, где передвигаться», – сказал он.

«Частные самокаты не можем регулировать, но с собственниками будем общаться для того, чтобы найти у них понимание. Будем также говорить о приведении данного бизнеса в соответствие с требованиями безопасности. Если люди не будут идти навстречу, то будет вставать вопрос о закрытии. Но сперва надо общаться», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что часть электротранспорта, который сдаётся в аренду, особенно большого, представляет опасность для населения. «Были случаи наезда и на детей, и на взрослых. С этим надо бороться. Будем работать с представителями бизнеса, чтобы не допускать несчастных случаев. В Финском парке много людей, особенно в выходные дни, а многие из тех, кто берёт в аренду средство индивидуальной мобильности, пренебрегают правилами безопасности», – резюмировал он.