Почти 60 машин отправили на спецстоянку в Пскове за нарушения парковки

17:48, 16 апреля 2024, ПАИ

58 транспортных средств было эвакуировано в Пскове на специализированную стоянку за нарушения водителями правил дорожного движения с 1 января по 11 апреля. Об этом ПАИ сообщила старший инспектор по пропаганде Государственной автоинспекции по Пскову.

В частности, в городе на стоянку эвакуировали шесть автомобилей за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, которые препятствовали движению других машин, а также за остановки в тоннеле (статья 12.19 части 4 КОАП РФ).

Ещё 27 машин отправили на стоянку за остановку на пешеходном переходе, ближе пяти метров перед ним или на тротуаре (статья 12.19 часть 3 КОАП РФ), а ещё 25 – за стоянку вне соответствии с требованиями дорожных знаков или разметкой, которые запрещают стоянку автомобилей (статья 12.16 часть 4 КОАП РФ).

Напомним, что в 2023 году в Пскове по различным правонарушениям на специализированную стоянку поместили 455 транспортных средств.