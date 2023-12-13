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Происшествия

Более 450 автомобилей поместили на спецстоянку в Пскове за 11 месяцев

455 транспортных средств поместили на специализированную стоянку в Пскове по различным правонарушениям с начала 2023 года. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Сколько автомобилей поместили на спецстоянку с начала 2023 года, рассказал Владимир Папорт. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Кроме того, по его словам, в Пскове за аналогичный период зарегистрировали 79 административных правонарушений из-за того, что водители занимали специальные места для инвалидов.

«Такие заявки поступают, жители нам звонят и сообщают. Причём из этих 79 случаев 12 транспортных средств поместили на спецстоянку», – отметил Владимир Папорт.

Для того чтобы организовать парковку для инвалидов у дома, жителям необходимо обратиться в управление городского хозяйства, уточнил он.

Напомним, о травле участника СВО со стороны нескольких соседей стало известно в конце ноября. Причиной стало нежелание соседей уступить место для инвалида на парковке у многоквартирного дома.

Ранее ситуацию с участником СВО Андреем Ползохновским, который столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. История дошла и до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.

Добавим, что судебное заседание об оскорблении участника СВО в Пскове назначили на 26 декабря.

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