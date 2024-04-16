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Культура

Редкие книги от ​фонда «Возрождение Тобольска» получил в дар Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в дар книги, изданные силами общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»)

Ранее музей поддерживал связь с этой организацией через литератора, литературного критика Валентина Курбатова: он активно сотрудничал с издательством и дружил с руководителем фонда, книгоиздателем и историком Аркадием Елфимовым. После смерти Валентина Яковлевича эта связь не разорвалась, рассказали в «Михайловском».

Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»)

Многие из изданий, которые сегодня передал в фонд научной библиотеки Пушкинского заповедника Аркадий Елфимов, «являются подлинными шедеврами современного книжного искусства», подчеркнула заведующая отделом научной библиотеки «Михайловского» Людмила Беляева.

Достаточно назвать хотя бы коллекционное издание пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери», над которым работали известные художники Юрий Ноздрин и Иван Лукьянов. «Необычное оформительское решение, а именно: соединение рисунка с каллиграфией, использование литер разных масштабов — создают своеобразное течение мыслей и чувств от страницы к странице», — прокомментировала руководитель музейной библиотеки.

Другой раритет — факсимильное воспроизведение автографов русского поэта, дипломата, патриота России Фёдора Тютчева из фонда Российской государственной библиотеки. Книга с автографами Тютчева, их расшифровкой и переводом на русский язык называется «Живое сознание права».

Также среди изданий, которые Аркадий Елфимов сегодня в ходе своей большой творческой встречи с музейщиками передал в дар «Михайловскому», — том прозы Михаила Тарковского в серии «Библиотеки альманаха “Тобольск и вся Сибирь“», сборник «Координаты СВОИМ», книга стихов Юрия Перминова «По соседству», etc.

От лица всех сотрудников Государственного Пушкинского заповедника Людмила Беляева выразила искреннюю и глубокую признательность общественному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска».

Напомним, что это уже не первый подарок сибиряков музею в Святогорье: год назад из «Возрождения Тобольска» в музейную библиотеку также прислали книги — более 50 экземпляров.

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