Волонтёры провели субботник на набережной реки Щировки в Стругах Красных

18:48, 16 апреля 2024, ПАИ

Работники администрации Стругокрасненского муниципального округа, члены экологического движения «За чистый лес» вышли на субботник, который провели в рамках объявленного в округе месячника благоустройства, санитарной очистки и озеленения территории. Мероприятие состоялось на набережной реки Щировки в Стругах Красных сегодня, 16 апреля, пишет районная газета «Струги».

Напомним, что именно этот участок стал победителем в голосовании в прошлом году за благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Буквально на днях там начались работы по благоустройству (первая очередь). А сейчас идёт голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году.

Набережная реки Щировки (вторая очередь) лидирует. За неё проголосовало уже более 1540 человек.

«Увидев, что идёт работа по уборке территории, проходившие мимо ученики 2-го «А» класса Стругокрасненской средней школы Алексей Бычков и Тимур Мустафаев решили присоединиться и тут же включились в работу по наведению порядка. Вместе со взрослыми они собирают пластиковые бутылки, бумагу, другой мусор, а его там хватает. Работа кипит», – отметили в газете.