65-й Курган Дружбы расширит географию участников – Ольга Тимофеева

09:32, 17 апреля 2024, ПАИ

Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения пройдёт на Кургане Дружбы 7 июля, сообщает телеканал «Первый Псковский».

В этом году принимать гостей будет Республика Беларусь. По предварительному плану состоится лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны героям, партизанам и подпольщикам. Также пройдёт церемониал возложения цветов к мемориалам.

Уже традиционно на Кургане Дружбы состоится большой молодежный лагерь.

«У нас запланировано два лагеря, проведение двух смен. Первая смена – это молодежная на территории Республики Беларусь. В этом году она будет расширенная, 450 человек будут участвовать. Рассматривается также участие молодежи из Узбекистана и Казахстана. Поэтому мы расширяем географию. По детской смене тоже планируется проведение в мае форсайт-сессии, в июне девятидневная смена для того, чтобы подготовить ребят уже непосредственно к 7 июля, когда будет проводиться сам Курган Дружбы», – рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ранее сообщалось, что подготовку к празднованию 65-го Кургана Дружбы обсудила российско-белорусская рабочая группа.