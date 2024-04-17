Локнянская девятиклассница одержала победу в акции «Губернаторский дневник»

10:25, 17 апреля 2024, ПАИ

Девятиклассница Локнянской средней школы Дарья Смирнова стала победительницей акции «Губернаторский дневник» в возрастной группе 8-11 классов. В ее дневнике оказалось 182 пятерки.

Участвовать в конкурсе школьнице предложила классный руководитель, поскольку у Даши много пятерок. Больше всего отличных оценок девочка получила по английскому и русскому языкам. А из всех школьных предметов она больше всего любит алгебру.

Максимальный объем материала Даша усваивает на уроках, дома занимается самостоятельно, к родителям за помощью не обращается. «Я должна всё делать сама. Учиться – это моя обязанность», – считает Даша.

Конечно, жизнь девочки – это не только учебники, тетрадки, школа и библиотека. В свободное время она любит рисовать. Остаётся время и на прогулки с друзьями, и на чтение. Даша увлекалась баскетболом, занималась в секции в Центре дополнительного образования, в 8-м классе уже играла в сборной команде по баскетболу. В этом учебном году ушла из баскетбола, так как решила больше внимания уделять учёбе.

«9-й класс – мой последний год в школе. Надо больше учиться, готовиться к экзаменам. Я буду очень стараться, чтобы 9-й класс окончить на отлично, – говорит Даша. – По выбору я готовлюсь сдавать биологию и химию. Много занимаюсь самостоятельно. С баллами, которые получу на экзаменах в школе, буду поступать в Великолукский медицинский колледж».

На выбор школьницы повлиял старший брат. Он поступал в вуз после 11-го класса. «Для меня пример – его отношение к учебе, у него были одни пятерки. Сейчас мой брат учится на последнем курсе в институте, будет начальником железнодорожной станции», – рассказала Даша.

Девочка уже выбрала свою будущую профессию, хочет получить специальность «фельдшер». Уже сейчас она хочет больше узнать о выбранной сфере деятельности. С ней вместе в колледж будет поступать подруга Катя. Девочкам нравится, что в колледже студенты получают как базовые знания о будущей профессии, так и навыки, практический опыт по выбранной специальности. «Успешно обучаясь в колледже, можно на два года раньше получить профессию, а в дальнейшем, после окончания колледжа, легче поступить в вуз», – считают девочки.

Классный руководитель Елена Викторовна отмечает: «Даша по-настоящему учится, к учебе относится серьезно, с 1-го по 9-й класс – отличница. Её цель – отлично учиться, поступить в колледж, затем получить высшее образование.

Своих целей Даша всегда добивается. Один из примеров – победа в акции «Губернаторский дневник».

«Многие ребята из нашего класса решили учиться в колледжах. Для них это отличная возможность получить профессиональные навыки, диплом и работу по специальности, которая действительно их интересует, начать свою карьеру, получать первые заработки раньше сверстников, стать финансово независимыми. А дальше есть мечта – поступить в вуз и получить высшее образование».

С победой школьницу поздравила региональный управляющий «Альфа-банк» по Псковской области Ирина Баранова. «Каждая пятёрка – это вклад в наши будущие заводы, больницы, дороги, дома и улицы, институты и школы. Мы вместе с победителями сделаем нашу область краше и успешнее. От «Альфа-банк» и от себя лично поздравляю Дарью с победой и хочу сказать: Дарья, ты уже добилась больших успехов, проявила силу воли и показала характер. Желаю тебе успеха в освоении выбранной профессии, реализации планов, здоровья и удачи!» – отметила она.

Напомним, в зимнем триместре помимо Дарьи Смирновой победителями стали еще двое детей. Четвероклассница Вера Королёва из лицея №11 города Великие Луки победила в возрастной группе школьников 2-4 классов. Она заработала за зимний триместр 213 пятерок. Ученица шестого класса София Михайлова из средней общеобразовательной школы №13 Великих Лук стала победительницей в группе 5-7 классов. За декабрь, январь и февраль она получила 202 пятерки.

Все победители зимы отправятся на чаепитие к губернатору в конце этого учебного года.

Акция «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже в 11-й раз. Ее победителями становятся школьники, больше всего заработавшие пятерок в триместрах.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ в специальном сюжете, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/gubdnevnik. Там же можно получить всю информацию о ходе проекта.

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