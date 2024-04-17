К асфальтированию второй стороны улицы Юбилейной у моста Александра Невского приступили в Пскове

10:15, 17 апреля 2024, ПАИ

Дорожники асфальтируют вторую сторону улицы Юбилейной от Коммунальной до моста имени Александра Невского, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Если погода не помешает, завтра к вечеру движение по участку будет открыто, – уточнил он. – Приносим извинения за неудобства. Просим заранее выбирать маршруты движения».



На прошлой неделе рабочие завершили ремонт первой стороны улицы.

Напомним, обновление дороги проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок исполнения контракта – апрель 2025 года. Ремонт идёт с опережением графика.