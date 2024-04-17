34% псковичей хотели бы сменить профессию

12:32, 17 апреля 2024, ПАИ

34% псковичей хотели бы сменить род деятельности, а 49% остались бы верны своему выбору, следует из данных опроса SuperJob.

Причём у мужчин желание сменить профессию возникает реже, чем у женщин. Остались бы в своей сфере 46% молодежи до 24 лет и каждый второй горожанин старше 45 лет, а вот среди опрошенных от 25 до 44 лет недовольных своим выбором профессиональной стези больше. Верность профессии растет с увеличением уровня дохода: наибольшим постоянством отличаются респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Реже всего хотят менять профессию врачи (66%), программисты и дизайнеры (63%), медицинские сёстры и системные администраторы (60%). Меньше всего тех, кто вновь выбрал бы свою профессию, среди охранников и кладовщиков.

Ранее сообщалось, что 11% псковичей планируют взять отпуск между выходными и майскими праздничными днями, чтобы продлить отдых.