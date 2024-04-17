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Псковичи примут участие в международных соревнованиях по волейболу

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения, примут участие в международных соревнованиях по волейболу «Кубок Дружбы», которые пройдут в Новосибирске с 19 по 24 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Псковичи примут участие в международных соревнованиях по волейболу. Фото предоставил Сергей Иванов

Всего в соревнованиях примут участие 16 команд из 11 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Турнир начнётся с группового этапа, на котором 16 команд поделили на четыре группы. Псковичи сыграют в группе «А» против коллективов из Пермского края, Санкт-Петербурга и Казахстана.

Первый матч воспитанники «Бригантины» проведут 20 апреля в 11:00 против казахстанской команды Ertis.

Напомним, что недавно псковская команда под руководством Сергея Иванова стала бронзовым призёром полуфинала первенства России по волейболу.

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