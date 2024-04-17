23 мая в Пскове закроют 80-й филармонический сезон

12:52, 17 апреля 2024, ПАИ

23 мая в Пскове закроют 80-й филармонический сезон, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт-закрытие «Певец земли русской» будет посвящён 220-летию со дня рождения Михаила Глинки, первого русского композитора-классика. Он создал первые русские оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила», симфонические пьесы «Арагонская хота», «Камаринская», «Вальс-фантазия», сочинения для фортепиано и романсы.

Билеты можно приобрести здесь.