23 мая в Пскове закроют 80-й филармонический сезон
23 мая в Пскове закроют 80-й филармонический сезон, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Концерт-закрытие «Певец земли русской» будет посвящён 220-летию со дня рождения Михаила Глинки, первого русского композитора-классика. Он создал первые русские оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила», симфонические пьесы «Арагонская хота», «Камаринская», «Вальс-фантазия», сочинения для фортепиано и романсы.
Билеты можно приобрести здесь.
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