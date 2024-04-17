На книжном форуме «Русский Запад» в Пскове продолжает работать уникальная выставка-ярмарка

13:32, 17 апреля 2024, ПАИ

В рамках XIX межрегионального книжного форума «Русский Запад» продолжает работу выставка-ярмарка ведущих издательств России, сообщили ПАИ организаторы. Ярмарка работает ежедневно, с 10 до 19 часов, до 18 апреля включительно. Организаторы форума обращают внимание, что на ярмарке представлены новинки, включая уникальные детские издания по издательским ценам.

Свои книги на ней представили 30 издательств из разных регионов России. В частности, свои издания представляют «Аквилегия-М», «Неолит», «Редкая птица», «Росток», «Согласие».

Кроме того, второй год подряд на «Русский Запад» приезжают издательства «ТриМаг» и «Молодая мама». Редакция «Волки на парашютах» в форуме участвует впервые.

В выставке-ярмарке принимают участие издательства «Этерна», «РуДа», «Универсалист», «Согласие», «Северный паломник», «Гнозис», «Языки славянской культуры», «СмартБук», редакция «Волки на парашютах» Аси Петровой, холдинг T8group, «ТриМаг», «Карьера-пресс» и «Старый парк», «Росток», «Канон+», «Логос», «Владимир Даль».

Программа форума «Русский Запад» опубликована здесь.