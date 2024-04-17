Более 500 пожаров произошло за три месяца в Псковской области

15:10, 17 апреля 2024, ПАИ

573 пожара произошло в Псковской области за первый квартал 2024 года. Об этом сегодня, 17 апреля, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев.

Гость радиоэфира отметил, что за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 285 пожаров, почти в два раза меньше, чем в 2024 году. По его словам, связано это с ранним сходом снежного покрова и началом ландшафтных природных пожаров. Обстановка с техногенными пожарами в регионе при этом остается стабильной, как и в прошлом году, уточнил эксперт.

«На сегодняшний день у нас уже наблюдается тенденция по уменьшению количества пожаров, гибели людей и травматизма», – рассказал Владислав Соболев.

За минувшие выходные в Псковской области произошло шесть палов травы. Пожары потушили в Псковском районе, Гдове, Дедовичах, Печорах, Плюссе и Стругах Красных.