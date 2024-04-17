Более 90 человек спасли из огня в Псковской области за три месяца

17:43, 17 апреля 2024, ПАИ

Более 90 человек спасли из огня сотрудники пожарно-спасательных подразделений Псковской области за три месяца 2024 года. Об этом сегодня, 17 апреля, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев.

«Спасенными считаются те, кого выносят во время развития или тушения пожара сотрудники пожарноспасательного подразделения. Эвакуированные – те, кто с помощью пожарных либо самостоятельно, под их чутким контролем, покинули опасное место», – рассказал гость радиоэфира.

За три месяца 2024 года при пожарах погибло 17 человек, на одного больше, чем годом ранее. В результате пожаров, как и в 2023 году, травмы получили 11 человек, сообщил эксперт.

Напомним, в конце марта произошёл пожар в многоквартирном доме в Псковском районе. Пожарные эвакуировали из задымлённого подъезда десять человек, а также спасли от огня ещё семь человек, в том числе двоих детей, и домашнее животное. Также сотрудники МЧС спасли собаку и крольчонка во время пожаров в Великолукском районе.