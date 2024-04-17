Мультимедийный пешеходный фонтан в Пскове откроется 27 июля

16:15, 17 апреля 2024, ПАИ

Мультимедийный пешеходный фонтан на Четырёх углах в Пскове откроется 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Открытие фонтана приурочат к празднованию 1121-летия со дня упоминания Пскова в летописях и 80-летию его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В пресс-службе правительства отметили, что фонтан создан при финансовой поддержке Сбера. Председатель Северо-Западного отделения Сбербанка Дмитрий Суховерков рассказал на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, что уже в мае фонтан запустят в тестовом режиме.

Концепцию фонтана выбрали сами жители Псковской области. Сейчас там завершаются весенние пусконаладочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Ранее об особенностях работы мультимедийного фонтана рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд», занимавшейся созданием нового объекта.