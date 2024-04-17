Марина Борисенкова: Мемориальные доски – массовая форма увековечения исторической памяти

16:56, 17 апреля 2024, ПАИ

Председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы Марина Борисенкова, комментируя корреспонденту ПАИ проект решения об установке мемориальной доски на здании спортшколы «Мастер» на улице Советской, 37 заслуженному тренеру РФ, основателю областной федерации кикбоксинга Валерию Дрогунову, отметила, что для современного общества очень важно сохранить исторические и культурные памятники.

«Через мемориальные доски мы можем проследить определённые исторические события и узнать о людях, внёсших значительный вклад в историю нашего города», – сказала Марина Борисенкова.

Напомним, что сегодня, 17 апреля, состоялось заседание комитета, на котором депутаты решили вынести этот вопрос на очередную сессию городского парламента.