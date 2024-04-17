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Общество

Псковские юнармейцы проводят акцию по облагораживанию памятников

О развитии Юнармии в Псковской области рассказал начальник штаба Псковского регионального отделения движения Михаил Рыбчинский в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ.

О развитии Юнармии в Псковской области рассказал начальник штаба Псковского регионального отделения движения Михаил Рыбчинский. Фото: Андрей Степанов

«Мы, естественно, участвуем во всех мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Например, сейчас проходит акция «Верни имя герою», которую мы проводим совместно с поисковым движением. Наши ребята ухаживают за памятниками и захоронениями», – отметил Михаил Рябчинский.

Главная задача, стоящая перед отделением, – патриотическое воспитание. Кроме того, движение осуществляет допризывную подготовку молодёжи.

«Здесь мы близко и тесно работаем с центром «Воин» – наши ребята активно у них занимаются. Кроме того, большую помощь оказывает нам «Боевое братство» – мы тесно с ними сотрудничаем», – рассказал он.

Помимо прочего, юнармейцы проходят на территории 76-й дивизии строевую подготовку вместе с военнослужащими. Сейчас члены движения активно готовятся к региональному этапу «Зарницы», подчеркнул Михаил Рябчинский.

В конце мая ребята также примут участие в открытом чемпионате и первенства по тактической, практической и пулевой стрельбе на кубок губернатора. «Приедут отряды практически из каждого муниципалитета. Спасибо большое губернатору за организацию. Дети очень рады посещать этот чемпионат», – сказал он.

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