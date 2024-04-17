Псков первым принял уникальную выставку «Пушкин и театр»

16:47, 17 апреля 2024, ПАИ

Псков стал первым городом, где организовали уникальную выставку «Пушкин и театр», рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, передаёт корреспондент ПАИ.

«Первым городом стал Псков, потому что все мы знаем, что Россия начинается здесь, в Пскове. Когда мы инициировали идею по созданию такого уникального и по своему масштабу беспрецедентного проекта, приуроченного к 225-летию Александра Сергеевича, которое мы в этом году празднуем по указу президента, понимали, что Пушкин свои сто произведений написал в родовом имении, которое находилось на Псковской земле. Поэтому, когда мы продумывали географию нашего проекта, не было сомнений, что первым должен быть Псков», – подчеркнула она.

Уникальность выставки состоит в том, что впервые будут опубликованы 125 оригиналов из полуторамиллионного бахрушинского собрания, сказала Кристина Трубинова.

«Если бы могли, мы бы привезли ещё больше. Как минимум в Бахрушинском музее хранится полная театральная пушкиниана, рассказывающая об истории, первых постановках, и совершенно оригинальные, уникальные предметы, которые увидят здесь посетители», – рассказала она.

Напомним, выставка Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр», приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта, драматурга и прозаика, открылась в Пскове сегодня, 17 апреля.